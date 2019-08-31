Футбол

RT на русскомRT на русскомСычёв подписал контракт с «Пюником»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».
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Дмитрий Сычев сообщил о переходе в «Пюник». Фото

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«Show Must Go On». Сычев рад присоединиться к «Пюнику»

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Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»

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«Пюник» Тарханова усилится Сычёвым и Озбилизом

Soccer.ruвчера в 19:15
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
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Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
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В России Porsche отзывает 138 автомобилей

Бесплатному ремонту в СЦ Porsche подлежат 138 автомобилей, выпущенных с июля 2015-го по май 2017 года.
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Гонконгская полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Гонконге сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водяной лафетный ствол для того, чтобы разогнать протестующих.
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Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
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Интервью Памфиловой для Associated Press вызвало медийный скандал

В Центризбиркоме просят не цитировать интервью главы комиссии Эллы Памфиловой, которое 29 августа вышло на ленте агентства Associated Press.
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Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
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Армия и оружие

Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ

Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru вчера в 05:35
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Названа дата начала предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

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BMW отказался от выпуска «заряженных» универсалов BMW M

В компании считают, что на сегодня кроссоверы не плохо заменяют универсалы и у них ничем не хуже внедорожные характеристики.
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В Донецке открыли памятник Захарченко

Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
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Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
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Грузия заняла 17-е место в мировом рейтинге экспортеров вина

В мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года.
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Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»

В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru 29 августа в 11:33
Армия и оружие

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
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Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.
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Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
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Перечислены изменения в жизни россиян с сентября

Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
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Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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Александр Фёдорович Тарханов
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Советский футболист, полузащитник и нападающий. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Футбольный эксперт и комментатор. Комментировал и анализировал на телевидении матчи Евро 2008.
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