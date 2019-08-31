Футбол
RT на русскомСычёв подписал контракт с «Пюником»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».
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Происшествия
Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена
RT на русском 11:40
Наука
В Эфиопии найден череп австралопитека древнейшего вида
Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.
В городе R вчера в 11:00
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Единоборства
Василий Ломаченко: «В Лондоне чувствую себя, как в Украине»
Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине.
Sports.ru вчера в 17:17
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие
Минобороны показало пуск ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало на своём канале в YouTube видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
RT на русском 10:46
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Гаджеты
Появились характеристики нового Samsung Galaxy A90 5G
В сети появились характеристики нового смартфона Galaxy A90 5G от южнокорейского технологического гиганта Samsung.
Суть событий 12:37
Политика
Меркель думает вернуться в науку после ухода с поста канцлера
"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера", - сказала Меркель во время выступления в школе менеджмента в Лейпциге.
РЕН ТВ 12:20
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Финансы
ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж
Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.
Коммерсантъ 03:59
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ вчера в 05:51
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Осорио на правах аренды
Футболист "Порту" Йордан Осорио проведет ближайший сезон на правах аренды в "Зените", сообщает пресс-служба клуба.
Российская газета 13:01
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Армия и оружие
Шеф-пилот РСК «МиГ» прокомментировал отрыв элемента обшивки МиГ-35 в полете на МАКС-2019
Потерю элемента обшивки истребителя МиГ-35 в ходе демонстрационного полета на авиасалоне МАКС-2019 нельзя считать серьезным инцидентом, сообщил в субботу ТАСС шеф-пилот РСК "МиГ" Михаил Беляев на полях салона в Жуковском.
ТАСС 12:32
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.
Вести.Ru 10:56