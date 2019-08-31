Футбол

RT на русскомRT на русскомСычёв подписал контракт с «Пюником»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».
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Сычев: «Рад стать частью „Пюника“. Show Must Go On»

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Сычев подпишет контракт с «Пюником» по схеме «1+1»

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Российская газета06:53

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«Show Must Go On». Сычев рад присоединиться к «Пюнику»

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"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
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Дмитрий Сычёв
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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