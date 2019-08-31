Футбол
RT на русскомСычёв подписал контракт с «Пюником»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Политика
США, Польша и Украина подпишут соглашение о поставках газа
"Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, инфраструктуры хранения газа на Украине и экспорта американского СПГ, а также соединительных газопроводов в регионе", - говорится в публикации.
Вести.Финанс вчера в 07:41
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Здоровье
4 случая, когда опасно посещать сауну
В случае некоторых нарушений сауна может оказаться попросту опасной.
MedikForum.ru 01:01
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости вчера в 05:09
Кино
Театр киноактера переформатируют в Центр театра и кино
Государственный театр киноактера, которым руководит народный артист РФ Никита Михалков, будет переформатирован в Центр театра и кино на Поварской.
ТАСС 11:28
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания 10:26
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 10:40
Политика
ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой
Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы».
RT на русском 11:30
Футбол
ФК «Сочи» на выезде разгромил «Рубин»
Матч 8-го тура Российской премьер-лиги, прошедший в субботу в Казани, закончился со счетом 0:3. Голы забили игроки ФК «Сочи»: Ибрагим Цаллагов, Федор Кудряшов и Александр Карапетян.
Югополис 10:34
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30