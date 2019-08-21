Футбол

Сычёв намерен возобновить футбольную карьеруЕвро-футбол.ру вчера в 13:37

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 18 августа
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв намерен возобновить карьеру футболиста. Об этом сам игрок сообщил в "Сычев подкаст".
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Дмитрий Сычев
С футболом я ещё не попрощался. Давайте сохраним интригу, но я собираюсь продолжать свою на профессиональном уровне, уже веду переговоры. Надеюсь, что будут варианты.
— Дмитрий Сычев, российский футболистМК-Спорт 05:32

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