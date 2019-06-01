Футбол

Сычёв: болельщики «Ливерпуля» меня убедили, буду болеть за их клубЧемпионат 06:22

Буду болеть за „Ливерпуль“, — передаёт слова Сычёва корреспондент „Чемпионата“ Денис Целых. Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
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Сычёв: болельщики «Ливерпуля» меня убедили, буду болеть за их клуб

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Лунев будет болеть за «Ливерпуль» в финале Лиги Чемпионов

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Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
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