Футбол
Сычев прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником»Sports.ru 10:11
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прибыл в Ереван для того, чтобы приступить к тренировкам с «Пюником», сообщает «Чемпионат». Недавно Сычев заявил о том, что собирается продолжать выступать на профессиональном уровне.
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Футбол
«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче второго тура Бундеслиги
"Лейпциг" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче второго тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:35
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено 23 августа в 08:33
Армия и оружие
В России выпустят замену самолету Ан-2 «Кукурузник»
Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг.
Обновлено в 02:14
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Футбол
Болельщик ЦСКА певец Жуков: «Спартак» тоже молодится и хорохорится
Хотя "Спартак" вроде прям совсем молодится, хорохорится.
Обновлено в 10:43
Кино
Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.
Обновлено в 07:42
Единоборства
Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator
Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Политика
Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Грозном закидали камнями поезд из Петербурга
Неизвестные закидали камнями поезд Санкт-Петербург — Махачкала.
Обновлено в 10:59
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива
Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.
Обновлено в 11:15
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»
В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском «летающем танке»
Использование российских машин было затруднительным для Кореи из-за постоянных перебоев с поставками запчастей и несовместимости Т-80 с американскими военными стандартами.
Обновлено в 08:37
Футбол
AS: Моуринью ждет предложения от «Реала»
Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, потому что ждет, когда к нему обратится «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Фенербахче» объявил о переговорах с Рами
Полузащитник Адиль Рами может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16