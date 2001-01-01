Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прибыл в Ереван для того, чтобы приступить к тренировкам с «Пюником», сообщает «Чемпионат». Недавно Сычев заявил о том, что собирается продолжать выступать на профессиональном уровне.

Сычев прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником»

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