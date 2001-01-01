Футбол
Сычев прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником»Sports.ru 10:11
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прибыл в Ереван для того, чтобы приступить к тренировкам с «Пюником», сообщает «Чемпионат». Недавно Сычев заявил о том, что собирается продолжать выступать на профессиональном уровне.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Пользователей сети удивило исполнение стюардессой Международных Авиалиний Украины гимна страны на борту самолета.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке
Обновлено в 10:12
Футбол
Ринат Билялетдинов считает, что «Зенит» может повторить чемпионскую судьбу «Спартака»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.
Обновлено в 10:28
Политика
Зеленский рассказал о «взятии» Дюнкерка казаками
Обновлено в 10:22
Футбол
«Краснодар» выступил в защиту Берга и Смолова
Коммерческий директор, директор Академии «Краснодара» Арам Фундукян высказал клубную точку зрения касаемо свиста трибун в адрес нападающего «быков» Маркуса Берга, а также форварда железнодорожников Федора Смолова.
Обновлено в 09:50
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
Лидеры G7 обсудили на саммите вопрос о возвращении России
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во Францию в город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Харькове частично обрушился автомобильный мост
В окрестностях Харькова сегодня, 25 августа, произошло частичное обрушение мостовой конструкции, предназначенной для движения автомобилей.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о гибели одного и ранении троих боевиков в Донбассе
Добавим, что 23 августа командование ДНР сообщило, что за неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе.
Обновлено в 09:03
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Музыка
Праздничный концерт начался в Медвежьегорске в честь Дня республики
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте
Обновлено в 10:18
Происшествия
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа
В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар
В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Футбол
Корреспондента на арене ЦСКА облили водой. Он продолжает эфир
Перед матчем 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» корреспондент «Матч ТВ», находясь на поле, попал под систему полива газона и промок в прямом эфире.
Обновлено в 08:51
Общество
Покрасу Лампасу обещали оказать «достойный приём» в Екатеринбурге
Ранее крест залили гудроном рабочие. Сегодня православные активисты в Екатеринбурге вышли на улицы и требуют удалить граффити.
Обновлено в 09:41
Политика
МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Футбол
Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал три очка в матче с «Вальядолидом»
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16