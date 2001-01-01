Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прибыл в Ереван для того, чтобы приступить к тренировкам с «Пюником», сообщает «Чемпионат». Недавно Сычев заявил о том, что собирается продолжать выступать на профессиональном уровне.

Сычев прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником»

Политика В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете Пользователей сети удивило исполнение стюардессой Международных Авиалиний Украины гимна страны на борту самолета.

Футбол «Краснодар» выступил в защиту Берга и Смолова Коммерческий директор, директор Академии «Краснодара» Арам Фундукян высказал клубную точку зрения касаемо свиста трибун в адрес нападающего «быков» Маркуса Берга, а также форварда железнодорожников Федора Смолова.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во Францию в город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.

Происшествия В Харькове частично обрушился автомобильный мост В окрестностях Харькова сегодня, 25 августа, произошло частичное обрушение мостовой конструкции, предназначенной для движения автомобилей.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Происшествия У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Происшествия В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.

Футбол Корреспондента на арене ЦСКА облили водой. Он продолжает эфир Перед матчем 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» корреспондент «Матч ТВ», находясь на поле, попал под систему полива газона и промок в прямом эфире.

Общество Покрасу Лампасу обещали оказать «достойный приём» в Екатеринбурге Ранее крест залили гудроном рабочие. Сегодня православные активисты в Екатеринбурге вышли на улицы и требуют удалить граффити.

Политика МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.

Армия и оружие Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.

Политика В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Происшествия В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.