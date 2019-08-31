Футбол

ЧемпионатЧемпионатДмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв принял решение возобновить профессиональную карьеру. 35-летний футболист подписал контракт с армянским «Пюником». Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления ещё на один.
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Дмитрий Сычёв
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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