Футбол

RT на русскомRT на русскомСычёв подписал контракт с «Пюником»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».
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Сычев: «Рад стать частью „Пюника“. Show Must Go On»

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Дмитрий Сычев сообщил о переходе в «Пюник». Фото

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Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
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Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

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США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
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По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.
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Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
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Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
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«Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»

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Дмитрий Сычёв
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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