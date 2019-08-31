Футбол
RT на русскомСычёв подписал контракт с «Пюником»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Вашингтон
Политика
В МИД Украины назвали сроки урегулирования конфликта на Донбассе
Как сообщает УНН, новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует в течение шести месяцев добиться прогресса в урегулировании конфликта на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 29 августа в 17:41
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
РИА Новости 08:30
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Происшествия
Полиция заявила об отсутствии нарушений на гей-параде в Одессе
По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.
Известия 08:11
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Общество
Не следует вводить ненужных запретов для владельцев собак, заявил сенатор
Первый замглавы комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что не следует вводить лишние запреты для владельцев собак и их питомцев из-за случаев нападений, так как это лишь усложнит жизнь законопослушных граждан.
РИА Новости 09:08
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Происшествия
В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка
Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:06
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Политика
Пригожин назвал заявление Кикабидзе «старческим маразмом»
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который ранее заявил, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если мог.
Взгляд.ру 09:51