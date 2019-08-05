Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиянГазета.Ru 03:39
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения. Такие заработки считаются "относительно высокими" и могут быть в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства, IT-технологий и финансов. А в сфере туризма и образования зарплаты мизерные.
Читать в источнике
Оценить410
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Культура
Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» начнется 6 августа
Со вторника, 6 августа, в Иркутске стартует продажа билетов на концерты 14-го фестиваля академической музыки "Звезды на Байкале".
Обновлено в 03:56
Футбол
Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00
Начало мероприятия запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.
Обновлено в 02:00
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Боевик в Огайо за минуту убил девять человек, включая сестру
Рано утром в воскресенье стрелок в бронежилете и маске открыл огонь в многолюдном районе Дейтона, который известен своей ночной жизнью, убив девять человек, включая свою родную сестру.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 17:24
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения в 135 партиях минеральной воды
«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:53
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
Обновлено в 03:18
Футбол
Зинченко показал фото с Суперкубком Англии
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено вчера в 11:05
Транспорт
Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Две спортсменки 33 и 27 лет утонули во время шторма в Севастополе.
Обновлено в 04:40
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Люберцах полиция выявила цех с испорченным мясом для шаурмы
Сотрудники полиции в Люберцах пресекли деятельность цеха, где готовилось мясо для приготовления шаурмы, которое не соответствовало санитарным нормам.
Обновлено в 02:33
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Спорт
Трефилов покинул должность главного тренера сборной России по гандболу
Евгений Трефилов покинул пост наставника женской сборной России по гандболу и станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 03:53