По их данным, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. "В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", — отмечается в документе.

с чего всё началось

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения. Такие заработки считаются "относительно высокими" и могут быть в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства, IT-технологий и финансов. А в сфере туризма и образования зарплаты мизерные.

Политика Офис Зеленского только в июле озаботился проблемой договора о транзите газа Проблема продления договора о транзите газа из РФ через Украину возникла из-за отказа Киева урегулировать во внесудебном порядке конфликта между компаниями.

Происшествия Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.

Происшествия В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

Авто Кроссовер Bugatti может быть полностью электрическим Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.

Экономика Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".

Происшествия В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.

Происшествия СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Армия и оружие Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Шоу-бизнес Евгений Цыганов неожиданно показал сына от Юлии Снигирь Совсем недавно на страничке Евгения в «Инстаграм», за которой следят всего пару тысяч фолловеров, неожиданно появилась редкая фотография их с Юлией сына.

Авто Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.

Космос Найдена самая старая известная звезда во Вселенной Исследователи считают, что звезда, которая дала начало SMSS J160540.18-144323.1 с ее содержанием железа, имела относительно низкую массу для ранней Вселенной — всего примерно в 10 раз больше солнечной.

Экономика Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7% Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Политика Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Политика 20 лет назад Путину предложили должность президента РФ 5 августа 1999 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин позвал к себе в кабинет директора ФСБ Владимира Путина и предложил ему должность главы правительства, а заодно подумать и о "самой высокой должности".

Кино Американские критики назвали лучшие сериалы года В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».

Политика Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.

Политика В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Авто Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank В отличие от своего предшественника, основанного на Jeep Wrangler JK, Rezvani Tank 2020 модельного года переключится на последний JL и станет совершенно новым внедорожником, поскольку компания говорит, что не будет переносить какие-либо детали из старого Tank.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Происшествия Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.

Финансы Официальный курс евро вырос к рублю Отмечается, что курс вырос на 66,55 копеек и составил 72,3732 рубля.