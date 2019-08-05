Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиянГазета.Ru 03:39

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения. Такие заработки считаются "относительно высокими" и могут быть в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства, IT-технологий и финансов. А в сфере туризма и образования зарплаты мизерные.
Читать в источнике
Комментировать541
с чего всё началось

Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц

По их данным, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. "В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", — отмечается в документе.
РИА Новости05:05

Подробнее о событии

Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц

РИА Новости05:05

Определены самые зарплатоемкие отрасти в стране. А что в Туле

Московский Комсомолец06:04

СМИ выяснили долю россиян с зарплатой выше ₽75 тыс. в месяц

РБКвчера в 19:20

Только 12% россиян получают зарплату более 75 тысяч рублей в месяц

Эхо Москвы02:32

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Газета.Ru03:39

Больше 75 тыс. рублей в месяц получает около 12% россиян

Коммерсантъвчера в 17:55

Пятая часть работников образования и туризма в РФ получает менее 15 тыс руб

ПРАЙМвчера в 17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Происшествия

Глава Красноярского края прибыл в Ачинск из-за взрывов боеприпасов

Обновлено в 10:22
Здоровье

Неизвестная болезнь поразила британского подростка

Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 12:43
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено в 11:46
Спорт

Трефилов покинул пост тренера женской гандбольной сборной России

Обновлено в 03:40
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани

Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Финансы

Курс евро поднялся до 73 рублей

В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество

Гигантский смерч в Сочи попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21

Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол

«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома

Обновлено в 09:27
Хоккей

Минское «Динамо» обменяет Хаудена в «Торпедо» на Кэлофа

Обновлено в 09:01
Политика

Трамп объяснил массовые расстрелы людей в США

Президент США Дональд Трамп объяснил случаи массовой стрельбы.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Авто

Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ

Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Здоровье

В Тульской области появятся электронные рецепты

Электронные рецепты внедрят в больницах Тульской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже в 2020 году.
Обновлено в 09:17
Гаджеты

Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI

Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол

«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Силовики подорвались на мине у линии соприкосновения, заявили в ДНР

Обновлено в 12:40
Общество

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 12:51
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное