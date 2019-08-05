По их данным, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. "В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", — отмечается в документе.

с чего всё началось

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения. Такие заработки считаются "относительно высокими" и могут быть в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства, IT-технологий и финансов. А в сфере туризма и образования зарплаты мизерные.

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Происшествия Дональд Трамп назвал массовые расстрелы людей в Техасе и Огайо атакой на нацию В субботу неизвестный открыл огонь в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса: погибли 20 человек, 26 ранены.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Происшествия Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).

Шоу-бизнес Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.

Наука В США обнаружили 112-летнюю пресноводную рыбу Оказалось, возраст рыбы – 112 лет – это в 4 раза больше, чем обычно живут ее собратья.

Космос Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.

Политика Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Политика Американские санкции вступят в действие 26 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Информагентство министерства обороны Украины "АрмияИнформ" сообщило, что на учениях в Черном море экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение подлодки условного противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара.

Футбол «Оренбург» объявил о переходе защитника Готлиба "Оренбург" подписал контракт с израильским защитником Эду Готлибом, сообщает официальный сайт оренбуржцев.

Политика В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Транспорт Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.

Происшествия СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Армия и оружие Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35 Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.

Политика Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.

Технологии «Яндекс.Такси» начнет отслеживать усталость водителей В салоне автомобиля будет установлена инфракрасная камера, которая будет следить за водителем и на основе алгоритмов определит его усталость и уровень внимания.

Космос Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами В гостевой набор космического питания для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов войдут три традиционных блюда - мадруба с курицей, салуна с жарким из ягнятины с овощами и вермишель с омлетом балалит.

Гаджеты Apple в 2021 году может выпустить iPhone с Touch ID под экраном Компания Apple в 2021 году может выпустить фирменный iPhone с Touch ID и Face ID под экраном.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Происшествия Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети.