Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиянГазета.Ru 03:39
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения. Такие заработки считаются "относительно высокими" и могут быть в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства, IT-технологий и финансов. А в сфере туризма и образования зарплаты мизерные.
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с чего всё началось
По их данным, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. "В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", — отмечается в документе.РИА Новости05:05
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