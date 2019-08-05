Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиянИзвестия 05:29
Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Читать в источнике
Оценить462
с чего всё началось
По их данным, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. "В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", — отмечается в документе.РИА Новости05:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Экономика
Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году
"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Экономика
СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка
В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:11
Политика
Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты
Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол
Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера
Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский в Стамбуле встретится с патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено 03 августа в 22:00
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»
В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение «Почты России», сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 05:11
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
В рамках второго раунда санкций США выступили против выдачи любого кредита, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких международных организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Обновлено 03 августа в 01:42
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Политика
Писатель Акунин высказался о российском выборе крымчан
Писатель Борис Акунин считает "странным" проведенный в марте 2014 года в Крыму референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.
Обновлено в 03:23
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Парни, устроившие смертельную аварию на Малышева, угнали машину
Виновники аварии на Малышева-Московской, в которой погибли два человека, ехали не на своей машине, а на угнанной.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде
Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе
Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено вчера в 17:00