Происшествия
Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из БолгарииRT на русском 03:51
Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
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Пассажиры задержанного рейса Bulgaria Air в Москву продолжают ждать вылета в Бургасе
Интерфаксвчера в 13:40
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