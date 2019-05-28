«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректораКоммерсантъ 07:11

Группа «Связной» сообщила о завершении процедуры слияния с «Евросетью». Гендиректором группы назначена старший вице-президент компании по коммерческой деятельности Оксана Гуськова. Александр Малис, ранее занимавший позицию гендиректора, покидает компанию.

«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора

Политика Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Футбол Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.

Общество Пермская гимназия отменяет систему баллов для первоклашек Пермская гимназия №4, где для девочек завысили проходные баллы для зачисления в первый класс, больше не будет набирать дошкольников по результатам экзаменов.

Политика Освобожден задержанный в Косово россиянин В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Происшествия Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

Авто Стали известны российские цены на новый Volvo S60 Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.

Футбол Кононов остается на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").

Шоу-бизнес Водонаева вмешалась в скандал с Фриске Звезда реалити-шоу Алена Водонаева вмешалась в скандал с долгом семьи покойной певицы Жанны Фриске.

Музыка Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Происшествия В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом В городе Вольске Саратовской области 15-летний подросток, по предварительным данным, пришел в школу с ледорубом и напал на ученицу.

Армия и оружие Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии, сообщили в Минобороны России.

Авто Электрокроссовер BMW iNEXT получит большой изогнутый дисплей BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.

Общество Названы самые бесполезные советы врачей Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".

Экономика Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Экономика На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.

Футбол Кейта пропустит финал Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыграть Финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе Атлетико - Ванда Метрополитано.

Теннис Дарья Касаткина прошла во второй круг «Ролан Гаррос» Уроженка Тольятти Дарья Касаткина победила итальянку Жасмин Паолини в первом круге "Ролан Гаррос".

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.