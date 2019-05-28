Экономика
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректораПРАЙМ вчера в 06:08
Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью" и сменила гендиректора, говорится в сообщении объединенной компании.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Общество
Треть россиян хочет отправиться на отдых в Крым
Ранее, доля россиян желающих отдохнуть на Крымском полуострове составляла порядка 36-37%.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Лолиту жестоко оскорбили в прямом эфире
Оптимистичная, острая на язычок Лолита часто появляется в самых разных телепрограммах.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе.
Обновлено в 01:18
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Футбол
Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС
Бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток
В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", чистая нефть поступит в 18:00 по местному времени - "Транснефть".
Обновлено в 03:22
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Здоровье
Москвичам советуют отказаться в жару от мяса и кофе
Москвичам рассказали, как сберечь здоровье в жару, об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Обновлено в 03:01
Авто
Правительство рекомендовало PSA изменить заявку на СПИК
Правительство Российской Федерации рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), которые дает налоговые льготы в обмен на инвестиции в производство.
Обновлено в 03:33
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Авто
Суперкар Ferrari 812 от Novitec получил фиолетовый интерьер
Ателье Novitec представило свой второй тюнинг-комплект для 812 Superfast еще в начале года, и теперь было представлено продолжение пакета для монстра V12 от Ferrari.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям
Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты
Intel предлагает оснащать ноутбуки дополнительным экраном типа OLED
Intel уже неоднократно предлагала оснащать ноутбуки дополнительными экранами.
Обновлено в 03:06
Культура
Нобелевский лауреат хочет создать в Турции музей Анны Карениной
Орхан Памук рассказал, что в музее будут представлены предметы, демонстрирующие русскую действительность 70-х годов XIX века Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук планирует создать в Стамбуле музей Анны Карениной, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Сербия направила бронетехнику к границе с Косово
Обновлено вчера в 18:14
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено вчера в 04:40
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе
Обновлено в 02:20
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30