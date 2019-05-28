Экономика
«Связной» завершил объединение с «Евросетью»Коммерсантъ 08:12
Новым гендиректором «Связного» и «Евросети» назначена Оксана Гуськова, ранее занимавшая должность старшего вице-президента по коммерческой деятельности ритейлера. Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с «Евросетью», говорится в пресс-релизе компании.
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Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Общество
В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»
Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА
Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:00
Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости
Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Культура
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Улучшенную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор» создадут к 2022 году
Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" модернизируют и выпустят заново к 2022 году.
Обновлено в 03:25
Политика
Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам
США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Емельянов прошел ДНК-тест в эфире Первого канала
Российский актёр театра и кино Кирилл Емельянов сдал ДНК-тест в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле».
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Политика
Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса
Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 10:06
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Политика
Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины
Коломойский заявил, что Шипко является его другом, который рассказал «ужасные вещи» о Супрун, передаёт МК.
Обновлено в 13:11
Хоккей
Назван состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года
В 2019 году чемпионат мира по хоккею прошел в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ
Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Чемпионат»: Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продлил контракт с клубом, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 13:39
Политика
Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК
В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.
Обновлено в 11:06
Интернет
В Москве испытали первый квантовый телефон
Обновлено в 08:13
Политика
На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено в 01:48
Культура
Егор Крид признался, почему бросил уральскую модель
Егор Крид впервые признался, почему расстался с уральской моделью, победившей в шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной.
Обновлено в 10:52