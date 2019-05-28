Экономика

«Связной» завершил объединение с «Евросетью»Коммерсантъ вчера в 08:12

Новым гендиректором «Связного» и «Евросети» назначена Оксана Гуськова, ранее занимавшая должность старшего вице-президента по коммерческой деятельности ритейлера. Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с «Евросетью», говорится в пресс-релизе компании.
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Малис ушел с поста главы объединенной компании «Связной Евросеть»

РБКвчера в 07:41

Малис покинул пост гендиректора объединенной компании «Связной» - «Евросеть»

Интерфаксвчера в 07:34

«Связной» завершил объединение с «Евросетью»

Коммерсантъвчера в 08:12

«Связной» завершил объединение с «Евросетью» и сменил гендиректора

Фонтанка.Рувчера в 06:45

Александр Малис покинет «Связной»

Ведомостивчера в 06:29

Александр Малис ушел с поста главы объединенной компании «Связного» и «Евросети»

ТАССвчера в 06:28

«Связной» и «Евросеть» остались без главы

Lenta.ruвчера в 06:20
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Армия и оружие

Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится летом текущего года

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:47
Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара в Астрахани

Обновлено в 01:00
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

Стало известно число заказанных истребителей Су-35С

Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей

Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Вальверде останется тренером «Барселоны»

Обновлено вчера в 17:10
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Обновлено вчера в 12:47
Политика

Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Обновлено 27 мая в 16:16
Происшествия

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку

В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Политика

Путин прибыл в Нур-Султан на саммит ЕАЭС

Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Машина полиции попала в массовое ДТП на Мурманском шоссе

Авария произошла вечером во вторник, 28 мая, на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленобласти.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Технологии

Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями

Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
Обновлено в 00:00
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Команда Осипова планирует за 16 лет раскачать экономику Забайкалья до роста ВРП в 2 раза

Члены правительства, сформированного временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова, подготовили план развития экономики региона до 2035 года, по которому внутренний региональный продукт увеличится с 319 миллиардов рублей до 650 миллиардов рублей, сообщил 29 мая первый вице-премьер Забайкалья Евгений Орачевский.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов

Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 19:19
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Александр Малис
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Chief Executive Officer в объединенной компании Связной с 2018 года.
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