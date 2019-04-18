Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублейНТВ вчера в 11:04
Более дешевые смартфоны можно было купить за 300 и даже за 50 рублей. В компании объяснили, что в интернет-магазине шла замена программного обеспечения, и в процессе произошел сбой. Очень низкие цены отображались на сайте в течение 15 минут, но за это время покупатели успели оформить 854 заказа.
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Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе
Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.
Обновлено в 01:49
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Теннис
Джокович считает, что Медведев сейчас в лучшей форме за всю карьеру
По словам спортсмена, Медведев набрал к данному моменту лучшую форму в жизни: «Его результаты показывают, что он близок к топ-10».
Обновлено в 01:13
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Власти Китая требуют от банков качественного обслуживания россиян
Сегодня, 19 апреля 2019 года, стало известно, что правительство и Народный банк Китая (Центробанк) требуют от банков качественного обслуживания российских компаний, банков и лиц, соблюдающих китайские законы.
Обновлено в 03:01
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Подразделения ВДВ первыми получат автомат АК-12
Обновлено вчера в 06:08
Авто
Subaru Outback нового поколения представлен официально
После дебюта нового Subaru Legacy все стали ждать новое поколение универсала Outback, который построен на том же шасси.
Обновлено 17 апреля в 13:46
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Экономика
Составлен рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России опубликовал в четверг, 18 апреля, русский журнал Forbes.
Обновлено вчера в 04:31
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Корреспондент «Росбалта» проходит свидетелем по делу о клевете
Обыски у журналиста Александра Шварева прошли вслед за обысками в редакции агентства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Политика
Доклад Мюллера: Манафорт обсуждал план создания республики во главе с Януковичем
Пол Манафорт, несколько месяцев являвшийся главой предвыборного штаба Дональда Трампа, признал, что получил в подарок от Виктора Януковича банку черной икры и обсуждал идею создания в Донбассе автономной республики во главе с украинским экс-президентом.
Обновлено вчера в 16:33
Здоровье
В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней
Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Путешествия
Названы российские города с самыми дешевыми отелями
Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37