Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублейНТВ вчера в 11:04

Более дешевые смартфоны можно было купить за 300 и даже за 50 рублей. В компании объяснили, что в интернет-магазине шла замена программного обеспечения, и в процессе произошел сбой. Очень низкие цены отображались на сайте в течение 15 минут, но за это время покупатели успели оформить 854 заказа.
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«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

РИА Новостивчера в 13:42

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя в программном обеспечении продавал «айфоны» за 6 тысяч рублей

Эхо Москвывчера в 11:32

«Связной» из-за сбоя ПО продавал телефоны от 49 руб, iPhone - по 5 тыс руб

ПРАЙМвчера в 05:56

«Связной» продавал iPhone за 5 тысяч рублей из-за сбоя системы

Life.ruвчера в 09:11

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

РБКвчера в 08:50

Компания «Связной» из-за сбоя 15 минут продавала iPhone за бесценок

Говорит Москвавчера в 11:29

Интернет-магазин «Связной» по ошибке 15 минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

ФАНвчера в 09:39
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По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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