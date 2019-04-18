«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублейLenta.ru 12:34

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости. Агентство утверждает, что в его распоряжении есть скриншоты с сайта магазина, но не приводит их.

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

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