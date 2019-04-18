Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублейLenta.ru 12:34
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости. Агентство утверждает, что в его распоряжении есть скриншоты с сайта магазина, но не приводит их.
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Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
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В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов
В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
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Общество
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Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
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В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
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Происшествия
В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Стефания Маликова прокомментировала рождение ребенка
Стефания Маликова прокомментировала рождение ребенка Девушка была шокирована слухами.
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Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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Общество
Потепление до 19 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели
Повышение температуры до 19 градусов тепла и сухая погода ожидается в Москве в начале следующей недели.
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Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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Савченко решила поддержать Зеленского во втором туре
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Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Экономика
Госдума приняла закон о запрете микрокредитов под залог жилья
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) заключать с заемщиками договоры займов, где в качестве обеспечения приводится залог жилья.
Обновлено в 06:21
Экономика
КАСКО решили объединить с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
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Экономика
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России.
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Армия и оружие
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Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
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Шоу-бизнес
Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой
Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
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Экономика
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Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Общество
Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
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США смогут рассчитывать на удачное завершение военного конфликта с Россией или Китаем только в том случае, если Пентагон повысит боеспособность пехотных подразделений, в том числе корпуса морской пехоты.
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Песков рассказал о темах разговора Путина с главой Эстонии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент России Владимир Путин обсудил с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике.
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Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете
Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
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Наука
Мозг свиньи удалось частично оживить через четыре часа после ее смерти
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Единоборства
Отец Нурмагомедова хочет, чтобы реванш с Макгрегором прошел в России
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге сказал, что не против реванша с Конором Макгрегором, но только если он пройдет в России.
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Порошенко обратился к украинцам и попросил поверить ему еще раз
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