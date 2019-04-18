Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублейLenta.ru 12:34
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости. Агентство утверждает, что в его распоряжении есть скриншоты с сайта магазина, но не приводит их.
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Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Политика
Николай Патрушев проведет выездное совещание в Махачкале
В пятницу, 19 апреля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет выездное совещание в столице Дагестана.
Обновлено в 12:53
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с 97-летием
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поздравил клуб с 97-летием, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что не планирует ли он возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 17:17
Здоровье
Какие правила уберегут волгоградцев от развития близорукости
Специалисты называют близорукость одним из самых распространенных нарушений зрения в современном мире.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Хоккей
Воробьев – о победе над швейцарцами: «Нормально поработали»
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над швейцарцами в рамках Еврочелленджа высказал удовлетворение от игры подопечных и результата.
Обновлено в 18:06
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Транспорт
Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами
Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Здоровье
В Дагестане проведут более 7 тысяч высокотехнологичных операций
Более семи тысяч высокотехнологичных операций планируют провести дагестанские врачи в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:49
Авто
Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу
Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении
По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой
Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
Обновлено в 16:00
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Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено в 16:26