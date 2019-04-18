Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублейLenta.ru 12:34
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости. Агентство утверждает, что в его распоряжении есть скриншоты с сайта магазина, но не приводит их.
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Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский не уверен, что ему удаться пожать Порошенко руку
Отвечая на вопрос, пожмет ли руку своему политическому оппоненту, основной соперник Порошенко напомнил, что ранее действующий президент пообещал рубить коррупционерам руки и он не уверен, что "что у меня будет, что ему пожать".
Обновлено в 15:50
Политика
Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года.
Обновлено в 15:14
Хоккей
Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»
Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ
Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Происшествия
Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты
22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа
В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Технологии
Сбербанк создал цифровую телеведущую новостей Елену
Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей новостей кредитной организации — Елену.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Происшествия
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Представители Банка России в Брянской области рассказали о случае, как местный житель сжег полтора миллиона рублей в чайнике.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Экономика
Вопрос о дивидендах «ЛУКОЙЛ» обсудит 25 апреля
Совет планирует также обсудить изменения в договор с президентом компании Вагитом Алекперовым Рекомендации о размере дивидендов по итогам 2018 года совет директоров «ЛУКОЙЛа» намерен обсудить 25 апреля, сообщила НК.
Обновлено в 09:46
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко
Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено в 15:09
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07