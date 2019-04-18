Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублейLenta.ru 12:34
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости. Агентство утверждает, что в его распоряжении есть скриншоты с сайта магазина, но не приводит их.
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Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Путешествия
Россияне назвали раздражающие качества соотечественников за границей
Россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность.
Обновлено в 21:48
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Космос
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Новый набор в отряд звездоплавателей объявит в 2019 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Новый вагон купе покажут вживую на Рижском вокзале Москвы
«Двадцать третьего апреля на Рижском вокзале Москвы состоится презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования, выполненного в виде двухвагонного сцепа», - сообщили в РЖД.
Обновлено в 22:24
Политика
Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая.
Обновлено в 22:14
Политика
ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»
В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Политика
Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
Обновлено в 18:05
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам
Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 21:36
Общество
Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.
Обновлено в 12:15
Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог на подарки от мэрии
Жительницу Омска Санию Абдуллину заставляют заплатить налог на букет и подарочные сертификаты, который ей подарила чиновница мэрии за рождение первого в 2019 году жителя города.
Обновлено вчера в 08:14
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года, доллар США торгуется ниже 64 рублей.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Общество
Роскачество определило лучшие марки кефира
Анализу подверглись 11 производителей. Кефир тестировали по 35 параметрам.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей
Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено в 10:06
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией
«ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.
Обновлено в 04:41
Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено в 19:43
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено в 22:11