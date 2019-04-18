Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублейLenta.ru 12:34

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости. Агентство утверждает, что в его распоряжении есть скриншоты с сайта магазина, но не приводит их.
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«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

РИА Новости13:42

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя в программном обеспечении продавал «айфоны» за 6 тысяч рублей

Эхо Москвы11:32

Компания «Связной» из-за сбоя 15 минут продавала iPhone за бесценок

Говорит Москва11:29

«Связной» продавал iPhone за 5 тысяч рублей из-за сбоя системы

Life.ru09:11

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

РБК08:50

Интернет-магазин «Связной» по ошибке 15 минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

ФАН09:39

«Связной» из-за сбоя ПО продавал телефоны от 49 руб, iPhone - по 5 тыс руб

ПРАЙМ05:56
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