«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублейLenta.ru вчера в 12:34

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости. Агентство утверждает, что в его распоряжении есть скриншоты с сайта магазина, но не приводит их.

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Футбол «Челси» и «Славия» забили семь голов на двоих «Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».

Авто Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.

Политика Доклад Мюллера стал бестселлером Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.

Шоу-бизнес Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.

Общество Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.

Происшествия Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

Энергетика В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Балтийское море Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Политика Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.

Армия и оружие Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.

Политика Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".

Политика Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

Происшествия В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.

Наука Медики раскрыли главную причину старения Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.

Авто Renault Arkana: все модификации кроссовера для России В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.

Авто Бренд Great Wall показал в Шанхае новый пикап P-серии Китайская компания Great Wall официально представила на автосалоне в Шанхае новую модель пикапа Great Wall P-серии.

Наука В Монголии нашли останки ранее неизвестного динозавра Останки ранее неизвестного динозавра были найдены в пустыне Гоби в Монголии.

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Происшествия В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.

Общество Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.

Здоровье Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.