Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублейBFM.ru 10:38

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно. В течение примерно15 минут гаджеты можно было купить по сверхнизкой цене.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

РИА Новости13:42

«Связной» из-за сбоя ПО продавал телефоны от 49 руб, iPhone - по 5 тыс руб

ПРАЙМ05:56

Интернет-магазин «Связной» по ошибке 15 минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

ФАН09:39

«Связной» продавал iPhone за 5 тысяч рублей из-за сбоя системы

Life.ru09:11

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

РБК08:50

Компания «Связной» из-за сбоя 15 минут продавала iPhone за бесценок

Говорит Москва11:29

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя в программном обеспечении продавал «айфоны» за 6 тысяч рублей

Эхо Москвы11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Обновлено в 11:48
Происшествия

Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском

Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено в 20:05
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Наука

Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.
Обновлено 16 апреля в 06:00
Политика

Стало известно о планах Порошенко стать премьер-министром

Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, что действующий президент Украины Петр Порошенко планирует стать премьер-министром после предстоящих выборов.
Обновлено в 20:43
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Экономика

Forbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России

Forbes назвал имена 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь

Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 миллионов бедных

Премьер заметил, что нужно отдельно работать с каждым случаем бедности, обращать внимание не только на доходы, но и на расходы бедных семей, выплачивать многодетным семьям на погашение ипотечных долгов 450 тысяч рублей.
Обновлено в 02:08
Общество

Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама

Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:14
Кино

Названы самые провальные российские фильмы

По данным специалистов, самым убыточным оказался фильм «Матильда» Алексея Учителя. От Фонда кино он получил 280 млн рублей.
Обновлено в 03:47
Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика

Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в «замалчивании» вины Украины по делу MH17

Немецкий журналист пишет, что Киев несет ответственность за крушение MH17, поскольку не закрыл воздушное пространство над востоком Украины.
Обновлено в 18:34
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Кино

Актриса Нэйлор из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет

Обновлено в 04:00
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика

Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства.
Обновлено в 19:42
Политика

Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Футбол

Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за участия «Аякса» в ЛЧ

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил перенести матчи 33-го тура национального первенства ради подготовки «Аякса» к матчам полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:32
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Наука

Секрет стабильного общества: стабильная поставка пива не повредит

Новое исследование выявило важный фактор, который мог бы помочь: стабильные поставки пива.
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное