Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублейBFM.ru 10:38
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно. В течение примерно15 минут гаджеты можно было купить по сверхнизкой цене.
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Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Обновлено в 09:18
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. ДТП произошло на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки.
Обновлено в 11:39
Футбол
Кутепов успешно перенес операцию
Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.
Обновлено в 13:48
Общество
Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Футбол
Диего Коста отказался от тренировки с «Атлетико»
Ранее нападающий мадридского клуба был дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление арбитра Нападающий мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Коста не вышел на тренировку, пишет AS.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского
Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Политика
Посольство США поддержало Нацбанк Украины в деле «ПриватБанка»
Посольство Соединенных Штатов на Украине по-прежнему поддерживает усилия Национального банка Украины (НБУ) относительно дела «ПриватБанка», который ранее был национализирован властями страны.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой
Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Наука
Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев
Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
Обновлено в 12:14
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Экономика
В Минфине поддержали идею объединения ОСАГО и КАСКО
Минфин поддержал идею создания универсального полиса на базе и ОСАГО, и КАСКО.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова
Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Политика
Москва учтёт отказ Мальты пропустить самолёты РФ в Венесуэлу
МИД РФ заявил, что при выстраивании дальнейших отношений с Мальтой Россия учтёт тот факт, что эта страна отказалась пропустить самолёты РФ в Венесуэлу.
Обновлено в 10:02
Политика
Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг ПАСЕ
Россия видит позитивные подвижки в Парламентской ассамблее Совета Европы в отношении кризиса с российской делегацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика
Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы
Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Экономика
Карты «МИР» начали принимать в Турции
До конца 2019 года количество стран, где принимаются карты "Мир", должно вырасти с 7 до 12, сказал Комлев.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24