Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублейBFM.ru 10:38

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно. В течение примерно15 минут гаджеты можно было купить по сверхнизкой цене.
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«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

РИА Новости13:42

«Связной» из-за технического сбоя продавал iPhone по 6 тыс. рублей

Известия12:49

«Связной» из-за сбоя ПО продавал телефоны от 49 руб, iPhone - по 5 тыс руб

ПРАЙМ05:56

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя в программном обеспечении продавал «айфоны» за 6 тысяч рублей

Эхо Москвы11:32

Интернет-магазин «Связной» по ошибке 15 минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

ФАН09:39

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

РБК08:50

Интернет-магазин из-за сбоя продавал iPhone за пять тысяч рублей

URA.Ru12:03
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Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Обновлено в 09:18
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. ДТП произошло на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки.
Обновлено в 11:39
Футбол

Кутепов успешно перенес операцию

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.
Обновлено в 13:48
Общество

Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей

В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Футбол

Диего Коста отказался от тренировки с «Атлетико»

Ранее нападающий мадридского клуба был дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление арбитра Нападающий мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Коста не вышел на тренировку, пишет AS.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Политика

Посольство США поддержало Нацбанк Украины в деле «ПриватБанка»

Посольство Соединенных Штатов на Украине по-прежнему поддерживает усилия Национального банка Украины (НБУ) относительно дела «ПриватБанка», который ранее был национализирован властями страны.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой

Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Наука

Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
Обновлено в 12:14
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Экономика

В Минфине поддержали идею объединения ОСАГО и КАСКО

Минфин поддержал идею создания универсального полиса на базе и ОСАГО, и КАСКО.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Кино

Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда

Обновлено в 13:28
Политика

Москва учтёт отказ Мальты пропустить самолёты РФ в Венесуэлу

МИД РФ заявил, что при выстраивании дальнейших отношений с Мальтой Россия учтёт тот факт, что эта страна отказалась пропустить самолёты РФ в Венесуэлу.
Обновлено в 10:02
Политика

Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг ПАСЕ

Россия видит позитивные подвижки в Парламентской ассамблее Совета Европы в отношении кризиса с российской делегацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Политика

На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины

Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика

Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы

Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Экономика

Карты «МИР» начали принимать в Турции

До конца 2019 года количество стран, где принимаются карты "Мир", должно вырасти с 7 до 12, сказал Комлев.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
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