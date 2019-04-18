Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. рубРБК 08:50
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства. Это произошло из-за сбоя во время замены программного обеспечения, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании «Связной — Евросеть».
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