Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. рубРБК 08:50

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства. Это произошло из-за сбоя во время замены программного обеспечения, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании «Связной — Евросеть».
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Компания «Связной» из-за сбоя 15 минут продавала iPhone за бесценок

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Интернет-магазин «Связной» по ошибке 15 минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

ФАН09:39

«Связной» продавал iPhone за 5 тысяч рублей из-за сбоя системы

Life.ru09:11

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

РБК08:50

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя в программном обеспечении продавал «айфоны» за 6 тысяч рублей

Эхо Москвы11:32

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны за шесть тысяч рублей

Дождь10:40

«Связной» из-за сбоя ПО продавал телефоны от 49 руб, iPhone - по 5 тыс руб

ПРАЙМ05:56
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