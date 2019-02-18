Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страныRuposters.ru 07:01

Космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, выехал на лечение за границу, сообщила "Интерфаксу" его помощница Наталья Филимонова.

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Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok. Об отъезде сообщила его помощница Наталья Филимонова.

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