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Финансы Финансы Доллар и евро выросли по отношению к рублю Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.

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Экономика Экономика Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму.

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