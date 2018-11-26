Экономика

Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка
Ведомости
02:19

Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Ведомости02:19

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«Глобэкс» остался на «Связи»

Коммерсантъ17:31

Связь-Банк завершил присоединение Глобэксбанка

News.ru04:37

Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка

ТАСС04:12

Связь-банк объявил о завершении объединения с «Глобэксом»

РБК03:23

Связь-Банк завершил интеграцию «Глобэкса»

Банки.ру02:34

Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка

Ведомости02:19

«Связь-Банк» присоединил «Глобэксбанк»

Finam.Ru02:10
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Финансы

Доллар и евро выросли по отношению к рублю

Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 13:19
Экономика

«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже

«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено в 17:23
Экономика

Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России

Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму.
Обновлено в 16:29
Экономика

Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»

АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 17:31
Экономика

Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai

Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai Минпромторг одобрил заявки на специнвестконтракты (СПИК) группы ГАЗ и Hyundai, их подписание позволит компаниям зафиксировать долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции.
Обновлено в 17:31
Экономика

Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»

О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 14:23
Экономика

ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей

Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.
Обновлено в 15:27
Экономика

Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено в 16:32
Экономика

В мире сохраняется различие в зарплатах по гендерному признаку

Сохраняются и профессиональная сегрегация, и поляризация с учетом пола среди отраслей экономики — так, женщины по-прежнему меньше представлены в традиционно мужских профессиях.
Обновлено в 17:31
Энергетика

Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году

Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 17:50
Энергетика

Brent снова поднялась выше $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель.
Обновлено в 13:05
Экономика

Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:02
Экономика

«Северсталь» купила Яковлевский ГОК

Металлургическая компания "Северсталь" купила на открытом аукционе 100% акций Яковлевского ГОКа (Курская магнитная аномалия) за 7,89 млрд руб. Запасы предприятия – 9,6 млрд т руды.
Обновлено в 16:51
Недвижимость

Объем выдачи ипотеки в РФ вырос в октябре на 40%

Объем выдачи ипотеки в России в октябре 2018 года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в понедельник в исследовании аналитического центра ДОМ.РФ.
Обновлено в 10:45
Экономика

Черная пятница 2018: как покупают россияне?

Россияне старались опередить «конкурентов» в шопинге: «Черная пятница» достигла пика через два часа после полуночи – в этот период продажи выросли до 230%.
Обновлено в 17:31
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