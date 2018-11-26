Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка. Обе кредитные организации являются "дочками" ВЭБ.

Финансы Финансы Доллар и евро выросли по отношению к рублю Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.

Экономика Экономика Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму.

Экономика Экономика ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.

Экономика Экономика Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.

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Энергетика Энергетика В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5% Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.

Недвижимость Недвижимость Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Экономика Экономика Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел» АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".

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Экономика Экономика Reuters: в России планируют ужесточить штрафы для интернет-компаний В России собираются ужесточить штрафы для интернет-компаний. Максимальное взыскание составит 1% от годовой выручки корпораций.

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Энергетика Энергетика Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.