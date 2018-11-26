Экономика
Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка
Связь-банк завершил присоединение ГлобэксбанкаТАСС04:12
Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка. Обе кредитные организации являются "дочками" ВЭБ.
ТАСС04:12
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Финансы
Евро и доллар выросли на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 65,5 рубля.
Обновлено в 07:11
Экономика
Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Mitsubishi
Автоконцерн Mitsubishi принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.
Обновлено в 07:11
Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей
Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.
Обновлено в 07:10
Недвижимость
Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки
Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 06:54
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 06:46
Экономика
Reuters: в России планируют ужесточить штрафы для интернет-компаний
В России собираются ужесточить штрафы для интернет-компаний. Максимальное взыскание составит 1% от годовой выручки корпораций.
Обновлено в 07:05
Экономика
ВЦИОМ: две трети россиян считают необходимым сократить свои расходы
Две трети участников опроса ВЦИОМ (64%) считают необходимым сократить расходы, почти столько же (67%) не считают возможным брать крупные займы в банках.
Обновлено в 06:57
Экономика
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 07:05
Энергетика
Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.
Обновлено в 06:36
Экономика
Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей
Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Обновлено в 06:32
Недвижимость
Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров
По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.
Обновлено в 05:34
Экономика
В РФ к 2024 году построят девять ледоколов для «Росморпорта»
В материалах к проекту бюджета (посвященных запланированным расходам из Фонда развития) в сентябре 2018 года сообщалось, что в течение ближайших 6 лет федеральный бюджет направит на строительство ледокольного флота (включая строительство атомных ледоколов "Лидер" мощностью 120 МВт) 90,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:28
Финансы
С долгосрочных вкладов в российских банках в октябре вывели $4,5 млрд
Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.
Обновлено в 06:46
Экономика
Российский футбол вновь ушел в убыток
Финансовый дефицит 2017 года обусловлен преимущественно трансферами (переходами) игроков: клубы впервые за три года ушли в минус по трансферному балансу (расходы на приобретение игроков оказались выше доходов от их продажи).
Обновлено в 07:09
Экономика
Суд отказал «Росгосстраху» в иске к «РГС Жизни» на 148,8 млрд рублей
Сегодня, 26 ноября 2018 года, Арбитражный суд Москвы отклонил иск ПАО «Росгосстрах» на 148,8 млрд рублей к ООО СК «РГС Жизнь», которое в сентябре сменило название на ООО СК «Капитал лайф страхование жизни».
Обновлено в 06:22