Экономика
Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка
Связь-банк завершил присоединение ГлобэксбанкаТАСС04:12
Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка. Обе кредитные организации являются "дочками" ВЭБ.
ТАСС04:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Финансы
Официальный курс евро вырос на 63 копейки
Официальный курс евро на вторник вырос до 76,15 рубля, следует из данных Банка России. Курс доллара увеличился на 81 копейку — до 67 рублей.
Обновлено в 08:38
Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей
Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.
Обновлено в 08:35
Экономика
Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров
Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:23
Финансы
Орешкин не исключил инфляцию выше 4% к концу года
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу года до 4% сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:38
Недвижимость
Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки
Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 08:37
Энергетика
Brent снова поднялась выше $60 за баррель
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель.
Обновлено в 07:35
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 07:45
Экономика
Reuters: в России планируют ужесточить штрафы для интернет-компаний
В России собираются ужесточить штрафы для интернет-компаний. Максимальное взыскание составит 1% от годовой выручки корпораций.
Обновлено в 08:04
Экономика
ФАС рассмотрит жалобу на закупку «Газпромом» труб на 41 млрд руб
Общественная организация "СТОПкартель" увидела признаки нарушения закона "О защите конкуренции" в заключенном "Газпромом" без торгов контракте на поставку 500 тыс. т труб большого диаметра на сумму 41,2 млрд руб. Соответствующее заявление главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву направил председатель правления "СТОПкартель" Александр Кулаков 23 ноября.
Обновлено в 08:15
Экономика
Счетная палата может проверить Роскосмос в 2019 году
Проверка Роскосмоса по просьбе главы госкорпорации Дмитрия Рогозина может пройти в 2019 году.
Обновлено в 08:27
Экономика
В Британии оценили последствия Brexit для экономики
Отмечается, что если Brexit будет осуществлен по нынешнему соглашению, то это приведет к падению ВВП Британии на 4% до 2030 года.
Обновлено в 08:07
Недвижимость
Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров
По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.
Обновлено в 05:34
Экономика
Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей
Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Обновлено в 08:19
Экономика
Не все потеряно. Bitcoin вновь подорожал до $4000
В случае, если события будут развиваться по прежнему сценарию, к марту 2019 г. курс биткоина опустится до значений в $2000, после чего вновь начнет расти и к 2020 г. может достигнуть отметки в $100 тысяч.
Обновлено в 07:47
Экономика
Суд отказал «Росгосстраху» в иске к «РГС Жизни» на 148,8 млрд рублей
Сегодня, 26 ноября 2018 года, Арбитражный суд Москвы отклонил иск ПАО «Росгосстрах» на 148,8 млрд рублей к ООО СК «РГС Жизнь», которое в сентябре сменило название на ООО СК «Капитал лайф страхование жизни».
Обновлено в 06:22