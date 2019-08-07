Экономика
Связь-банк получит нового председателяКоммерсантъ вчера в 18:09
Господин Ноздрачев прекратит полномочия президента—председателя правления Связь-банка с 8 августа «в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон». Это следует из опубликованного во вторник решения совета директоров банка.
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Авто
УАЗ создал автомобиль для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 01:55
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:52
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Происшествия
Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России
Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Экономика
Ростовская область поучится у Татарстана созданию экономических зон
Ростовская область может поучиться у Татарстана динамике развития бизнеса и созданию новых зон экономического развития на основе цифровой экономики, считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Обновлено в 06:44
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Футбол
Хавбек «Спартака» Глушенков может перейти в «Верону»
Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков чартерным рейсом прилетал в Верону и провёл в городе целый день, утверждает Futbol Arena.
Обновлено в 09:11
Культура
Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств
Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Тренер Валуева Валерий Дербин погиб в ДТП в Петербурге
Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо Валерий Дербин, которого экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев называл примером для своего сына, погиб в ДТП в Петербурге во вторник вечером.
Обновлено в 06:59
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика
Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков
Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 08:07
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:23
Общество
Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии
Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
Обновлено в 09:43
Происшествия
У здания налоговой инспекции в Копенгагене произошел мощный взрыв
Вечером во вторник, 6 августа, в Копенгагене произошел мощный взрыв возле здания налоговой инспекции в районе Эстербру.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Андрей Разин опубликовал признание после встречи с мамой Ольги Бузовой
Успех ребят повторяет сейчас Ольга Бузова. Не так давно Андрей Разин назвал Ольгу худшей певицей за всю историю человечества.
Обновлено в 09:21
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Общество
В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания
Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 09:32
Общество
Певца Токарева похоронят 9 августа
Похороны российского и американского певца Вилли Токарева пройдут 9 августа.
Обновлено в 08:53
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
Зеленский решил упростить получение разрешения для посещения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных
В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44