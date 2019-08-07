Экономика

Связь-банк получит нового председателяКоммерсантъ вчера в 18:09

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Господин Ноздрачев прекратит полномочия президента—председателя правления Связь-банка с 8 августа «в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон». Это следует из опубликованного во вторник решения совета директоров банка.
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