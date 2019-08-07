Экономика
Связь-банк получит нового председателяКоммерсантъ вчера в 18:09
Господин Ноздрачев прекратит полномочия президента—председателя правления Связь-банка с 8 августа «в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон». Это следует из опубликованного во вторник решения совета директоров банка.
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Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Политика
Партия Зеленского назвала кандидатов на пост премьера страны
Обновлено вчера в 13:53
Баскетбол
Грегг Попович призвал американские власти к жестким действиям
Главный тренер сборной США и "Сан-Антонио" Грегг Попович жестко отреагировал на очередные случаи массовых расстрелов в США.
Обновлено в 03:17
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Общество
Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа
Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.
Обновлено в 00:41
Здоровье
Названы российские регионы, где выросло число ВИЧ-инфицированных
Всего в прошлом году было выявлено около 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их число выросло сразу на 16%.
Обновлено в 03:23
Политика
Отдых в Дагомысе: Путин навестил пострадавших от наводнения в Тулуне
Несмотря на новую волну паводка, все пострадавшие от наводнения в Иркутской области дома будут восстановлены.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Диего Форлан объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Кино
«Миллионер из Балашихи» стал лучшим веб-сериалом на Realist Web Fest
Профессиональное жюри Realist Web Fest назвало лучшим сериалом смотра российский проект «Миллионер из Балашихи», рассказывающий о молодом предпринимателе, который по ошибке вместо булочной приобретает секс-шоп и пытается не прогореть в этом бизнесе.
Обновлено в 00:34
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
У здания налоговой инспекции в Копенгагене произошел мощный взрыв
У здания налоговой инспекции в Копенгагене вечером 6 августа прогремел сильный взрыв.
Обновлено в 03:35
Экономика
Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
По мнению специалистов организации, новые американские санкции могут лишь незначительно увеличить стоимость российских заимствований, но оказать какого-либо серьезного влияния на валютный государственный долг РФ не смогут.
Обновлено вчера в 14:50
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 72,7 рубля.
Обновлено 05 августа в 03:16
Армия и оружие
Киев срочно стянул войска под Мариуполем для вторжения в Донбасс
Украинская армия готовится к крупномасштабным боевым действиям против Донецкой народной республики и формирует подразделения на мариупольском направлении.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
ВЦИОМ: доля имеющих кредиты россиян сократилась до 51%
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, при этом большинство респондентов (84%) не планируют брать кредит или совершать покупку в кредит в ближайшие полгода.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов
Водитель автобуса насмерть задавил двух пешеходов в подмосковном Долгопрудном.
Обновлено в 03:32
Экономика
Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго
Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Газзаев верит, что объединение чемпионатов России и Украины возможно
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что идею проекта объединенного чемпионата России и Украины по футболу еще возможно воплотить в жизнь.
Обновлено в 03:35