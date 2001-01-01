Экономика
Связь-банк получит нового председателяКоммерсантъ вчера в 18:09
Господин Ноздрачев прекратит полномочия президента—председателя правления Связь-банка с 8 августа «в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон». Это следует из опубликованного во вторник решения совета директоров банка.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Авто
Секрет многолетней службы двигателя раскрыл эксперт
Секрет многолетней службы двигателя раскрыл автомобильный эксперт.
Обновлено в 02:03
Музыка
На концерте Rammstein в Риге не было пожара
Группа Rammstein 6 августа дала концерт в Риге. Некоторые СМИ сообщили, что во время выступления на сцене загорелись декорации.
Обновлено в 01:10
Общество
Прокуратура потребовала отобрать ребенка у участников акции 27 июля
Обновлено вчера в 06:16
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
5 лет назад был запрещен ввоз в Россию продовольствия из Европы
Уже прошло 5 лет с 6 августа 2014 года, когда указом президента России Владимира Путина был запрещен импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции и сырья.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Глюкоза и Александр Чистяков делят имущество
Певица Глюкоза отреагировала на слухи о ее разводе с мужем, появившиеся в последнее время после того, как супруги перестали делиться в соцсетях совместными кадрами, а также посещать вместе светские мероприятия.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено 05 августа в 03:08
Политика
Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле
По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Россияне стали реже брать кредиты
По данным ВЦИОМ, за последние два года вдвое сократилась доля молодежи до 24 лет, берущей кредиты в банках.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Кино
Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле
Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.
Обновлено вчера в 17:04
Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента
Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Политика
В «Слуге народа» определились с кандидатами на пост премьера Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предлагает четырех кандидатов на пост главы нового правительства страны.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
В Свердловской области смертность от туберкулёза снизилась на 12,8%
По информации пресс-службы минздрава Свердловской области, за прошедшие полгода заболеваемость туберкулёзом сократилась более чем на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году (на данный момент 33,4 случая на 100 тысяч свердловчан).
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Генпрокурор Луценко рассказал, когда подаст в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку, после того как Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия
В Сочи три человека утонули во время шторма в море
Три человека утонули в Черном море в Сочи во время купания в шторм силой пять баллов, еще 20 человек спасатели успели вытащить из воды.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Гаджеты
В Canon изобрели беспроводную зарядку
Во всяком случае, американское патентное ведомство сегодня опубликовало заявку Canon на патент, в которой описана беспроводная зарядка.
Обновлено вчера в 10:12