Финансы

Связь-Банк станет докапитализацией для ПромсвязьбанкаСаминвестор 00:59

28 января 2019 года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что передача ПАО «Связь-Банк» на баланс ПАО «Промсвязьбанк» рассматривается как один из вариантов докапитализации последнего. Состоится ли докапитализация таким путём, будет зависеть от капитала Связь-Банка.
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