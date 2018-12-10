Политика

Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви
Известия
06:12

Священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) запустили в Facebook флешмоб в ее поддержку. Они заявили, что не боятся давления и запугивания со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Акцию запустил на своей странице в Facebook протоиерей Василий Начев.
Известия06:12

Подробнее о событии

«Сохраняют присутствие духа». В РПЦ отреагировали на флешмоб священников УПЦ в поддержку традиционной церкви

Телеканал 360°06:58

Готов к допросам в СБУ: украинские священники устроили флешмоб

Вести.Ru05:25

«Церковь не пойдет смиренно на заклание ради политических амбиций мирских властей» - Коц о флешмобе священников

Царьград06:47

Украинские священники запустили флешмоб в поддержку канонической церкви

ТАСС04:09

В РПЦ поддержали флешмоб священников УПЦ «Готов к допросам СБУ»

РИА Новости05:04

Священники УПЦ объявили флешмоб в поддержку канонической Церкви

РЕН ТВ03:40

Киев строит «поместную церковь» методами большевиков

Взгляд.ру02:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика

Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование по условиям Brexit в Палате общин британского парламента, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:00
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:00
Политика

Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Обновлено в 07:57
Политика

Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Избирательный блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна побеждает за явным преимуществом на досрочных парламентских выборах, который были проведены в воскресенье в этой бывшей советской республике.
Обновлено в 07:56
Политика

В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

На Украине засекретили информацию по инциденту в Керченском проливе

Руководство вооруженных сил Украины засекретило данные об отправке кораблей ВМС страны в Керченский пролив 25 ноября, передают "Украинские новости" со ссылкой на ответ командующего военно-морскими силами страны адмирала Игоря Воронченко.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

ДНР: Киев готовит 14 декабря масштабное наступление в Донбассе

Обновлено в 07:59
Политика

Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии

Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей.
Обновлено в 08:01
Политика

Путин во вторник примет участие в открытии памятника Солженицыну

В сообщении отмечается, что в этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия в Москве памятника писателю Александру Солженицыну.
Обновлено в 07:57
Политика

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 07:55
Политика

В Кремле не подтвердили назначения Костюкова начальником ГРУ

В Кремле пока не могут подтвердить назначение первого замначальника Главного управления (ГУ) Генштаба Вооружённых сил РФ вице-адмирала Игоря Костюкова начальником ведомства.
Обновлено в 07:57
Политика

Ликвидирован департамент свердловской чиновницы Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.
Обновлено в 07:36
Политика

Путин встретится с главой «Норникеля» Потаниным

Обновлено в 08:00
Политика

Конференция ООН утвердила соглашение о миграции

Обновлено в 07:36
Политика

Главный Дед Мороз страны пожелал Путину уверенности и сил

Всероссийский Дед Мороз пожелал российскому лидеру Владимиру Путину много уверенности и сил в Новом году, чтобы управлять таким огромным государством.
Обновлено в 07:45
Главное