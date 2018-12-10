Политика

Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви
РИА Новости
04:20

Священники канонической Украинской православной церкви запустили в Facebook флешмоб в поддержку УПЦ. Они заявили, что не боятся давления и запугивания со стороны Службы безопасности Украины. Священники высказывают слова поддержки и верности УПЦ и ее предстоятелю Онуфрию.
РИА Новости04:20

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Готов к допросам в СБУ: украинские священники устроили флешмоб

Вести.Ru05:25

Украинские священнослужители объявили флэшмоб в поддержку канонической Церкви и ее Предстоятеля

Телеканал 360°05:15

Легойда о флешмобе священников: «Сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора»

Царьград06:09

Украинские священники запустили флешмоб в поддержку канонической церкви

ТАСС04:09

В РПЦ поддержали флешмоб священников УПЦ «Готов к допросам СБУ»

РИА Новости05:04

Священники УПЦ объявили флешмоб в поддержку канонической Церкви

РЕН ТВ03:40

Киев строит «поместную церковь» методами большевиков

Взгляд.ру02:48
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