Происшествия
Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенкаГазета.Ru 15:37
В Гатчинской епархии заявили, что игумен отстранен от совершения таинства. В Гатчине, городе Ленинградской области, крещение годовалого ребенка в Мариенбургской церкви закончилось скандалом после размещенного в сети видео.
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 10:52
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии Украины ликвидирован на Донбассе
На Донбассе уничтожен боевик национальной гвардии Украины Романенко Роман. Об этом сообщает пресс-служба командования так называемой «ООС».
Обновлено в 01:56
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Александр Гобозов: «Если что-то случится, я первым примчусь к бывшей жене на помощь»
Гобозов признался поклонникам, что любит Алиану Устиненко, как близкого человека.
Обновлено в 15:00
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Кино
Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути»
Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко: расстроены, что не победили «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что его команда хотела продолжить победную серию в матче пятого тура чемпионата России против "Сочи".
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено 09 августа в 19:15
Армия и оружие
Мятежники в Йемене захватили президентский дворец
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Теннис
Даниил Медведев встретится с Рафаэлем Надалем в финальной игре
Источник сообщает, что встреча за выход в финал в рамках турнира ATP в Монреале между Рафаэлем Надалем и Гаэлем Монфисом не состоялась из-за травмы второго.
Обновлено в 03:44
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Ахмат — Спартак 0:3 (2-й тайм)
Обновлено в 13:49
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Здоровье
Доктор Мясников назвал 5 способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач Александр Мясников назвал пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья
По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено в 12:26
Музыка
Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов
Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Футбол
ЦСКА предложил за защитника «Уфы» €2 млн
По информации издания, "горожане" получили предложение от армейцев по трансферу 21-летнего защитника суммой в €2 млн.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Игры
С 1 октября для Destiny 2 потребуется 165 гигабайт свободного места
Внимательные поклонники Destiny 2 обратили внимание на сведения из свежего письма Bungie, касающегося скорого начала миграции РС-версии шутера из Battle.net в Steam.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19