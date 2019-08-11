Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенкаИзвестия 18:39
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год. Об этом 11 августа сообщается на сайте Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 10:52
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Футбол
«Рома» по пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матче
Римская «Рома» переиграла мадридский «Реал» 11 августа в товарищеском матче. По ходу матча мадридцы дважды выходили вперед.
Обновлено в 18:26
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Обновлено в 10:05
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ним» в стартовом туре Лиги 1
В матче 1-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" разгромил "Ним" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе "Парк де Пренс".
Обновлено в 16:56
Политика
Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР
Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35
Госиспытания российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в этом году, новейшие истребители МиГ-35 поколения 4++ аттестуют до конца 2021 года.
Обновлено в 18:59
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 18:25
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Наука
Ученые научились расщеплять микропластик
Обновлено в 17:03
Экономика
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу
В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков
В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Футбол
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового
Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.
Обновлено в 08:17
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Общество
Митинг на проспекте Сахарова сегодня собрал от 50 до 60 тысяч человек
По подсчетам движения «Белый счетчик», через рамки прошли почти 50 тысяч человек, но это без учета тех людей, которых пустили на проспект со стороны Орликова переулка.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Технологии
Ствол попал в Сеть
На Дальнем Востоке создается цифровой сервис управления лесами.
Обновлено в 13:41