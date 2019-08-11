Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенкаГазета.Ru 15:37
В Гатчине, городе Ленинградской области, крещение годовалого ребенка в Мариенбургской церкви закончилось скандалом после размещенного в сети видео. На кадрах видно, как священник пытается насильно окунуть ребенка в купель, в которую тот не помещается.
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 10:52
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сын Алена Делона рассказал о состоянии отца после инсульта
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Армия и оружие
ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР
Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.
Обновлено в 14:25
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 16:24
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Экономика
Стало известно, как рассчитывали новый тариф на проезд в автобусах
Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов рассказал о том, как рассчитывали новый тариф на проезд в общественном транспорте, сообщает «Ростовский городской транспорт».
Обновлено в 14:30
Происшествия
В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках
Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях уже после Brexit.
Обновлено в 11:57
Экономика
Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное
Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Футбол
Педро Роша прервал безголевую серию из 6 матчей и забил за «Крузейро»
Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голом в матче чемпионата Бразилии с «Аваи» (2:2). Выступающий на правах аренды из «Спартака» бразилец сравнял счет во втором тайме.
Обновлено в 17:05
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Баскетбол
Сборная России обыграла Германию на юношеском ЧЕ
Сборная России до 16 лет обыграла команду Германии на групповом этапе чемпионата Европы по баскетболу.
Обновлено вчера в 13:17
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в центральном матче тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле разгромил «Челси».
Обновлено в 13:24
Политика
Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России
Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:55
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ
По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Денм строителя, в котором также заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.
Обновлено в 17:14
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:20
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено в 12:34
Футбол
Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Сирийская армия окружила форпост боевиков в Идлибе
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем
Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер.
Обновлено в 17:12