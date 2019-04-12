Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красотыMisanec.ru 19:58

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости. Зотов также добавил, что в Сети распространяется клевета и личная информация.
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Протоиерей Смирнов прокомментировал участие жены священника в конкурсе красоты

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Жену уральского священника затравили за участие в конкурсе красоты

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Чаплин счел слишком суровым наказание уральского священника за «позорищную» жену

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«У них нет мозгов!»: как конкурентки и Церковь восприняли травлю гламурной жены священника

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Московский Комсомолец13:01

Жену южноуральского священника травят за участие в конкурсе красоты

31 канал Челябинска08:04

Церковь прокомментировала скандал со светскими фото жены священника из Магнитогорска

Znak.com01:50
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
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АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз

Обновлено вчера в 17:20
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В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
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Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
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В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

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Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
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В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
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В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
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«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»

Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Обновлено в 20:03
Армия и оружие

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 11:37
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Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
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Как проходит акция «Тотальный диктант»

13 апреля 2019 года в 1 тыс. 112 населенных пунктах 80 стран мира пройдет массовая общественная образовательная акция "Тотальный диктант".
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Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество

Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда

Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Финансы

Квартальная прибыль Wells Fargo выросла на 16%

Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций банка, увеличилась до $5,51 миллиарда, или $1,20 на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, с $4,73 миллиарда, или 96 центов на акцию, годом ранее.
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Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Наука

Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток

Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
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Экономика

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Общество

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Ты не идёшь один по этому пути, никогда не будешь одинок в подобных случаях. Пытаемся сохранить нашу мечту, на данный момент всё хорошо.
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При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
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