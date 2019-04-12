Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото женыМосковский Комсомолец вчера в 13:01

Иерей Сергий Зотов пожаловался, что после публикации в соцсетях фотографий его жены с конкурса красоты, что стоило ему прихода в Магнитогорске, его и супругу начали "травить" в соцсетях.

Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены

Происшествия В Тюмени завершена контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Хоккей «Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0 "Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Политика Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Единоборства Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.

Футбол «Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу» Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.

Финансы Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.

Политика Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Политика Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Армия и оружие Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Космос Российские ученые нашли признаки жизни на Венере Предположение российских ученых о наличии жизни на Венере основывается на том, что инопланетные формы жизни не обязательно должны быть похожи на земные.

Экономика Годовая инфляция в России в марте составила 5,3% "В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.

Футбол Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019 Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.

Космос SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.

Общество Участки на Луне купили 20 тысяч россиян Лунными участками владеют около 40 млн землян, из них порядка 20 тыс. - жители России, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".

Космос Впервые сфотографированной черной дыре дали имя Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.

Политика Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».