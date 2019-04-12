Общество
Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото женыМосковский Комсомолец вчера в 13:01
Иерей Сергий Зотов пожаловался, что после публикации в соцсетях фотографий его жены с конкурса красоты, что стоило ему прихода в Магнитогорске, его и супругу начали "травить" в соцсетях.
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Церковь прокомментировала скандал со светскими фото жены священника из Магнитогорска
Znak.comвчера в 01:50
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