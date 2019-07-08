Общество
Священник объяснил смысл своих слов, что «женщины слабее мужчин умом»РЕН ТВ вчера в 12:56
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что "женщины слабее умом мужчин", передает kp.ru. Он отметил, что слабость ума у женского пола не связана с тем, что они глупее.
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Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость. За каждым женским деланием стоит подвиг, как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, но они увиливают.
— Димитрий Смирнов, священнослужительSuper.ru вчера в 10:54
с чего всё началось
«Их слабость ума не в том, что они глупее»: протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о женском интеллекте
Ох, на опасную поляну ступил протоиерей Дмитрий Смирнов. В эфире радио «Радонеж» он заявил, что мужчины - умнее женщин.Комсомольская правдавчера в 11:00
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«Их слабость ума не в том, что они глупее»: протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о женском интеллекте
Комсомольская правдавчера в 11:00
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