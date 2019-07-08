Ох, на опасную поляну ступил протоиерей Дмитрий Смирнов. В эфире радио «Радонеж» он заявил, что мужчины - умнее женщин.

с чего всё началось

Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость. За каждым женским деланием стоит подвиг, как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, но они увиливают.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что "женщины слабее умом мужчин", передает kp.ru. Он отметил, что слабость ума у женского пола не связана с тем, что они глупее.

Священник объяснил смысл своих слов, что «женщины слабее мужчин умом»

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