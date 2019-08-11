Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнкаРИА Новости 20:46
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 10:52
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:05
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено в 20:40
Общество
В Чите дополнительно отремонтируют еще две улицы
Обновлено в 21:19
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Политика
В Совфеде ответили на протест Киева из-за визита Путина в Крым
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал жалкими попытки украинского МИДа выступить против визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 05:13
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Интернет
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
В миротворческой бригаде 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Самарской области, проведены занятия с подразделением противодействия терроризму
Военнослужащие подразделений антитеррора получили условный сигнал и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условной незаконной вооружённой группы, проникшей на территорию воинской части.
Обновлено в 19:00
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено вчера в 02:10
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено в 16:11
Путешествия
Авиакомпания «Аврора» свозила японцев на Курилы на могилы предков
Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".
Обновлено в 20:32
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Футбол
Хет-трик Ребича вывел «Айнтрахт» в 1/16 финала Кубка Германии
Другой клуб бундеслиги «Айнтрахт» сумел обыграть «Вальдхоф» (5:3). Победу франкфуртской команде принес хет-трик хорватского игрока Анте Ребича, а также голы Филипа Костича и японца Даити Камады.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Кино
Новый фильм Квентина Тарантино установил рекорд в прокате
Об успехе киноленты говорят цифры: только за первый день проката в России и странах СНГ фильм собрал более 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:20
Энергетика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
Обновлено в 21:06
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено вчера в 10:55