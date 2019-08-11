Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнкаРИА Новости 20:46

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
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Владимир Глазунов
Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 10:52

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Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
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