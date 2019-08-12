Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенкаИзвестия вчера в 21:39
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online вчера в 10:52
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Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 18:22
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Авто
АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 04:11
Общество
Новые правила электронной подписи от Росреестра: что нужно знать
Речь идёт об использовании подписи при сделках с недвижимостью Со вторника, 13 августа, в России будут действовать новые правила использования электронной подписи.
Обновлено в 21:40
Политика
Госдума проведёт внеочередное заседание после массовых протестов
В понедельник, 12 августа, стало известно, что 19 августа Совет Госдумы проведёт внеочередное заседание по вопросу вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Кенгуру устроили скачки в заснеженной Австралии
Как минимум два человека попали в больницы. В сеть попали кадры кенгуру, которые прыгают по заснеженным полям.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.
Обновлено в 16:43
Футбол
Роналду: «В деньгах больше не нуждаюсь, хочу занять место в истории футбола»
Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег.
Обновлено в 19:55
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Обновлено вчера в 02:22
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено в 17:56
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Баскетбол
Алексей Швед не сыграет на Кубке мира
На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено в 11:16
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Авто
Обновленному Infiniti QX60 провели сразу два краш-теста
Обновлено в 14:15
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:26
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Экономика
Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформы
Крупный бизнес и промышленность могут не потерять деньги из-за новой тарифной реформы.
Обновлено в 20:30
Политика
СМИ: США направят вице-президента на церемонию интронизации императора Японии
Вице-президент Майкл Пенс, скорее всего, будет представлять США на официальных мероприятиях, связанных с интронизацией нового императора Японии Нарухито, которые пройдут в октябре.
Обновлено в 21:26
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено в 21:16
Политика
В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов
Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.
Обновлено в 19:12