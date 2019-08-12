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Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

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