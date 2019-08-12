Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенкаИзвестия 11 августа в 18:39
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год. Об этом 11 августа сообщается на сайте Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 11 августа в 10:52
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Фотий-креститель: как в Гатчине лишали рясы и благословения фанатичного игумена РПЦ
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