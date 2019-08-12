Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год. Об этом 11 августа сообщается на сайте Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Экономика В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны.

Происшествия В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.

Политика Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Происшествия Известная DJ и модель Playboy погибла в Москве В столице скончалась DJ и «девушка месяца» по версии журнала Playboy Жанна Рассказова.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Футбол Моуриньо: «Юный возраст не может быть оправданием для Фелиша» Португальский специалист Жозе Моуриньо поделился мнением о своём соотечественнике, 19-летнем хавбеке Жоау Фелише, который этим летом стал самым дорогим приобретением "Атлетико" в истории клуба.

Происшествия Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.

Происшествия В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.

Политика Reuters назвал вероятного нового посла США в России Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.

Культура Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".

Финансы Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.

Космос Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.

Наука В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Общество Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.