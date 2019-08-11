Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенкаИзвестия 11 августа в 21:39

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
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Владимир Глазунов
Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 11 августа в 10:52

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